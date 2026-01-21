- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 2 мин
Принцессе Уэльской в пабе вручили неожиданный подарок для ее дочери Шарлотты
Принц и принцесса Уэльские, известные как герцог и герцогиня Ротесейские во время визитов в Шотландию, вчера совершили поездку на север, где приняли участие в трех мероприятиях в Стерлинге.
Пара посетила Национальную академию керлинга, а затем мастерскую по изготовлению тартанов Radical Wavers. После этого Уильям и Кейт отправились в паб в Гетеборге, расположенный в Фаллине, бывшем шахтерском поселке в четырех милях к востоку от Стерлинга, для третьего и заключительного мероприятия своей поездки.
Там 44-летняя принцесса пообщалась с группой людей, в том числе с 70-летней Адель Ходжсон, которая год назад увлеклась вязанием крючком и теперь продает свои изделия, чтобы собрать деньги для местного хосписа Страткаррон. Во время беседы Кейт была очень рада получить в подарок вязаного зайчика для своей десятилетней дочери, принцессы Шарлотты, пишет журнал Hello!.
«Ей это очень понравится. У нее на кровати много плюшевых мишек. Отлично сделано, это, должно быть, заняло много времени. Большое спасибо», — сказала Кэтрин, получив такой милый подарок для своей дочери.
Также во время мероприятия принц Уильям сказал, что он «очень любит пабы» и хочет им помочь. Услышав о социальных преимуществах, которые паб приносит деревне, он сказал: «Это крайне важно. Это же общение между людьми, а не просто разговоры по телефону или просмотр телевизора».
Семья Уэльских выступает за то, чтобы люди, как можно больше проводили время общаясь друг с другом без телефонов и других гаджетов и этому учат своих детей. Кэтрин даже публиковала личное эссе, в котором она призвала людей отказаться от телефонных экранов и больше времени проводить в личном общении друг с другом из-за чего столкнулась с критикой в свой адрес.