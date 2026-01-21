Принцессе Уэльской в пабе вручили неожиданный подарок для ее дочери Шарлотты

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Пара посетила Национальную академию керлинга, а затем мастерскую по изготовлению тартанов Radical Wavers. После этого Уильям и Кейт отправились в паб в Гетеборге, расположенный в Фаллине, бывшем шахтерском поселке в четырех милях к востоку от Стерлинга, для третьего и заключительного мероприятия своей поездки.

Принцесса Кейт играет в керлинг / © Associated Press

Там 44-летняя принцесса пообщалась с группой людей, в том числе с 70-летней Адель Ходжсон, которая год назад увлеклась вязанием крючком и теперь продает свои изделия, чтобы собрать деньги для местного хосписа Страткаррон. Во время беседы Кейт была очень рада получить в подарок вязаного зайчика для своей десятилетней дочери, принцессы Шарлотты, пишет журнал Hello!.

Кейт и Уильям в пабе / © Getty Images

«Ей это очень понравится. У нее на кровати много плюшевых мишек. Отлично сделано, это, должно быть, заняло много времени. Большое спасибо», — сказала Кэтрин, получив такой милый подарок для своей дочери.

Подарок для принцессы Шарлотты / © Getty Images

Также во время мероприятия принц Уильям сказал, что он «очень любит пабы» и хочет им помочь. Услышав о социальных преимуществах, которые паб приносит деревне, он сказал: «Это крайне важно. Это же общение между людьми, а не просто разговоры по телефону или просмотр телевизора».

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Семья Уэльских выступает за то, чтобы люди, как можно больше проводили время общаясь друг с другом без телефонов и других гаджетов и этому учат своих детей. Кэтрин даже публиковала личное эссе, в котором она призвала людей отказаться от телефонных экранов и больше времени проводить в личном общении друг с другом из-за чего столкнулась с критикой в свой адрес.