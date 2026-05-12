Принцессе Уэльской вручат особенную награду во время визита в Италию: что известно

Стало известно, что во время этой поездки принцессе Кэтрин будет вручена награда «Primo Tricolore» — высшая награда Реджо-Эмилии — в знак признания ее работы в области раннего развития детей. Во время своего визита в этот северный итальянский город на этой неделе Кейт получит зелено-бело-красный флаг, который послужил прообразом национального символа современной Италии.

Итальянский флаг был впервые создан в Реджо-Эмилии в 1797 году, задолго до объединения Италии в 1861 году. Первоначальный вариант, на котором был изображен герб Чеспаданской республики — четыре стрелы, окруженные лавровым венком, — впоследствии был принят для обозначения всей страны.

Мэр города Марко Массари заявил на заседании городского совета: «Мы считаем этот визит поистине престижным, поскольку он подчеркивает один из аспектов, благодаря которому наш город является образцом, известным и ценимым во всем мире».

«Мы убеждены, что визит женщины, которая использует свою популярность как средство распространения образовательных подходов, соответствующих Реджио-подходу, имеет огромное значение», — цитирует его слова журнал Hello!.

Принцесса посещает это место в качестве покровительницы Королевского фонда раннего детства, а не по просьбе правительства Великобритании, поэтому презентация, скорее всего, состоится за закрытыми дверями, а не на публичной церемонии.

Напомним, принцесса Уэльская совершила аналогичную зарубежную поездку в 2022 году, посетив Данию, чтобы узнать об их подходе к обучению детей посредством занятий на открытом воздухе и о работе LEGO Foundation Playlab в Университетском колледже Копенгагена.

