Принцессу Амалию окатили водой из ведра во время особенной традиции на военной службе

Принцесса Оранская Амалия

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В минувшую субботу принцесса Оранская получила звание сержанта на церемонии, состоявшейся на борту исторического учебного корабля «Статсраад Лехмкуль», пришвартованного в порту Ден-Хелдер, после нескольких дней плавания со студентами первого курса Военно-морской академии.

Принцесса Оранская Амалия

Одной из самых ярких деталей церемонии был ритуал, сопровождавший присвоение звания: знаки отличия нового звания смачивали морской водой — традиция, связанная с военно-морской жизнью. Изображение Амалии с закрытыми глазами, на которую офицер льет жидкость, отражает символический характер этого момента в ее военной подготовке.

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Принцесса Оранская Амалия

Фото и видео королевская семья Нидерландов поделилась в Instagram.

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В настоящее время принцесса Оранская проходит обучение в Королевском военно-морском флоте, где сочетает теоретическое обучение с практическими занятиями, такими как плавание.

Принцесса Оранская Амалия

Отношения между нидерландской монархией и армией имеют глубокие исторические корни. Вильгельм Оранский был военачальником, и на протяжении веков монархи обладали верховным командованием армией. Хотя с момента принятия Конституции 1983 года эта власть принадлежит правительству, король Виллем-Александр — отец принцессы Амалии, сохраняет уникальное положение в вооруженных силах благодаря своей собственной военной карьере.

Принцесса Оранская Амалия

А в случае с наследницей престола Нидерландов повышение до сержанта произошло после недели королевского плавания и представляет собой одну из самых заметных вех с момента ее включения в военную программу в этом году.

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