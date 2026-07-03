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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

Принцессу Беатрис в летнем платье и балетках запечатлели во время прогулки

Принцесса Йоркская Беатрис сейчас редко появляется на публике.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Недавно кузину принца Уильяма и племянницу короля Чарльза запечатлели папарацци во время прогулки в Беркшире.

В то время как Англию и Европу охватила невероятная жара, принцессу сфотографировали в миди-платье Alice с поясом от Cefinn Studio в зелено-белую полоску и черных остроносых балетках от от Rothy’s. А снимки опубликовал журнал People. 37-летняя Беатрис не обращала внимание на работу папарацци.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Getty Images

Принцессы Евгения и Беатрис / © Getty Images

Напомним, в этом году ни Беатрис, ни ее младшая сестра принцесса Евгения, которая нынче беременна третьим ребенком, не присутствовали на скачках Royal Ascot, которые проходили с 16 по 20 июня в Беркшире, и которые посетили многие другие члены королевской семьи, в том числе Кейт и Уильям Уэльские.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
165
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