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Принцессу Беатрис в летнем платье и балетках запечатлели во время прогулки
Принцесса Йоркская Беатрис сейчас редко появляется на публике.
Недавно кузину принца Уильяма и племянницу короля Чарльза запечатлели папарацци во время прогулки в Беркшире.
В то время как Англию и Европу охватила невероятная жара, принцессу сфотографировали в миди-платье Alice с поясом от Cefinn Studio в зелено-белую полоску и черных остроносых балетках от от Rothy’s. А снимки опубликовал журнал People. 37-летняя Беатрис не обращала внимание на работу папарацци.
Напомним, в этом году ни Беатрис, ни ее младшая сестра принцесса Евгения, которая нынче беременна третьим ребенком, не присутствовали на скачках Royal Ascot, которые проходили с 16 по 20 июня в Беркшире, и которые посетили многие другие члены королевской семьи, в том числе Кейт и Уильям Уэльские.