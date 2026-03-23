Принцессу Беатрис запечатлели в Лондоне с мужем Эдо, когда они выходили из бара
Принцессу Беатрис впервые за несколько месяцев заметили на публике с ее мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.
37-летнюю принцессу Йоркскую заметили выходящей из бара в лондонском районе Ноттинг-Хилл вместе с ее 42-летним мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.
Как пишет Daily Mail, который и поделился фотографиями, супруги провели два часа в суши-баре Eel Sushi, отмечая день рождения друга, после чего их забрал Porsche.
Беатрис, как и ее младшая сестра, принцесса Евгения, которая сегодня празднует 36-летие, сталкиваются с растущим давлением из-за связи их родителей — Сары Фергюсон и экс-принца Эндрю с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.
Ранее в прессе ходили слухи о проблемах в браке Беатрис с застройщиком Эдоардо Мапелли-Моцци, но никаких подробностей не обсуждалось. Пара, напомним, воспитывает двоих дочерей — Сиенну и Афину, а также старшего сына Кристофера от предыдущих отношений Эдоардо.