Принцессу Евгению с мужем впервые запечатлели на улицах Лондона после лишения титулов ее отца Эндрю

Младшую дочь бывшего принца Эндрю — принцессу Евгению — впервые запечатлели папарацци после того, как ее отца лишили всех почестей и титулов.

Принцесса Евгения и ее муж Джек

Принцесса Евгения и ее муж Джек / © Instagram принцессы Евгении

Принцессу Йоркскую запечатлели во время прогулки с ее мужем Джеком Бруксбэнком. Пара наслаждалась прогулкой в ​​Западном Лондоне.

Журнал Hello! опубликовал снимки. 35-летняя Евгения выбрала для прогулки простой лук: черные широкие джинсы и черную футболку в тон, а обута была в остроносые рыжие ботинки из замши. Принцесса Йоркская собрала волосы в небрежный хвост, у нее в ушах были золотые серьги, а на шее золотая цепочка с подвеской. На лице у Евгении практически не было макияжа. Как видите, в повседневной жизни внучка королевы Елизаветы II выглядит достаточно просто.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения / © Getty Images

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения / © Getty Images

Напомним, ранее сообщалось, что сестры Евгения и Беатрис — дети бывшего принца Эндрю и Сары Фергюсон — не будут лишены титулов принцесс Йоркских на фоне скандала с их родителями.

В прошлый четверг Букингемский дворец сделал шокирующее заявление, в котором говорилось, что король Чарльз лишил своего брата Эндрю всех титулов, званий и почестей. Его также попросили освободить особняк Роял-Лодж в Виндзоре, который он делит с бывшей женой Сарой.

Эндрю и Сара / © Getty Images

Эндрю и Сара / © Getty Images

