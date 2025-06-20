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Принцессу Евгению запечатлели фотографы в милый момент с королем Чарльзом на скачках в Аскоте
В четвертый день королевских скачек на Аскот приехала принцесса Йоркская Евгения.
Ее сестра принцесса Беатрис уже несколько раз посещала скачки вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци, а ее младшая сестра приехала впервые.
Принцесса была одета в короткий бежевый топ и молочную юбку А-силуэта, сочетая наряд с бледно-желтыми туфлями на каблуках и бежевую сумку держала в руках. На голове у принцессы была белая широкополая шляпа, волосы она собрала в низкий хвост, в ушах у нее сверкали золотые серьги, а также сделала выразительный макияж глаз со стрелками и нюдовой помадой накрасила губы.
Фотографы сделали милый кадр на котором видно, как король Чарльз приветствовал свою племянницу. Монарх поцеловал Евгении руку на публике. Рядом с принцессой стоял ее муж Джек Бруксбэнк, он улыбался.
Напомним, вчера, в третий день Королевского аскота сестра Евгении — принцесса Беатрис попала в объективы фотографов во время поцелуя со своим мужем Эдоардо.