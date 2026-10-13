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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцессу Кейт с дочерью Шарлоттой заметили в лондонском метро

Мама и дочь ехали, как обычные пассажиры, стараясь не привлекать к себе внимания.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

В выходные принцесса Уэльская Кэтрин и ее 11-летняя дочь принцесса Шарлотта отказались от кортежа с водителем и воспользовались линией метро Elizabeth Line, чтобы добраться до центра Лондона.

Источник сообщил изданию Hello, что Шарлотта выглядела почти "пораженной", осматривая вагон, и поделился видео, сделанное во время поездки.

Линия метро Elizabeth Line была открыта в год платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II. Кэтрин с дочерью были в сопровождении охраны, которая, в свою очередь, старалась не привлекать к себе внимание.

«Они разговаривали с людьми, сидевшими напротив них. С ними была охрана, и Кэтрин держала Шарлотту за руку, когда они выходили на остановке Тоттенхэм-Корт-Роуд. Охрана не давала понять, что они там находятся, и старалась сделать все как можно более «нормально».

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

«У Кэтрин был с собой телефон, и она несколько минут смотрела в него. Они выглядели очень расслабленными, болтали и улыбались. Общение с людьми напротив было коротким, но они казались очень счастливыми», - рассказал очевидец.

Хотя принцесса Уэльская и до вступления в королевскую семью регулярно пользовалась метро, ​​это было редкое появление на публике для принцессы Шарлотты, которая учится в 8 классе подготовительной школы Ламбрук в Беркшире.

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