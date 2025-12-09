Принцессу Кейт захейтили за выбор юбки для праздничного концерта: что с ней было не так

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

5 декабря принцесса Кейт приветствовала в Вестминстерском аббатстве представителей общественности и членов королевской семьи на ежегодном рождественском богослужении «Вместе на Рождество». В 2025 году это мероприятие было посвящено любви во всех ее проявлениях.

На концерт Кэтрин приехала в пальто цвета лесного зеленого от Catherine Walker, которое дополнила меховым воротником, а под пальто скрывалась праздничная клетчатая красная юбка из шерстяной плиссировки от Miu Miu, стоимость которой составляет 1690 фунтов стерлингов (2 252 доллара).

Принцесса Кейт, принц Уильям с сыном принцем Джорджем / © Associated Press

Юбка украшена ярким клетчатым принтом в типично праздничных оттенках красного и зеленого, но изюминкой стали крошечные кристаллы, которые придали ей нотку рождественского шика, пишет Hello!.

Клетчатые юбки — традиционный предмет одежды для рождественских праздников, поскольку изначально клетчатый принт в Шотландии предпочитали зимой, поскольку шерсть согревала в холодную погоду.

Однако, королевские фанаты не пришли в восторг от такой юбки на принцессе Уэльской, посчитав ее слишком дорогой.

«Ого, сколько стоит юбка?! За такую ​​цену должны быть бриллианты», — написала одна из подписчик в соцсети. «Держу пари, я найду похожую юбку и украшу ее за меньшие деньги», — добавила другая.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Но были и те, кто пришел в восторг от образа принцессы.

«В полном восторге! Весь образ просто великолепен! Надеюсь, мы увидим эту юбку снова», — написал один из подписчиков, а другой добавил: «Мне и так очень понравился этот наряд. Но юбка просто великолепна».

Напомним, ранее мы рассказывали, почему поклонники захейтили рождественскую открытку Чарльза и Камиллы.