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Принцессу Кейт заметили с загадочной травмой: что произошло
Ранее на этой неделе принцесса Уэльская посетила детскую больницу Эвелина в Лондоне, где встретилась с детьми и их семьями.
Жена принца Уильяма выглядела гламурно в светлом платье-рубашке на пуговицах от Suzannah London, которое имело разрез на колене, из-за чего ткань, развеваясь на ветру, слегка обнажила кожу. Внимательные поклонники заметили на ноге принцессы ссадину.
Неизвестно, как принцесса получила эту травму, но в последние недели она была очень активна и много времени проводила на открытом воздухе, готовясь к восхождению на три вершины.
Семья Уэльских известна своей любовью к природе и активному отдыху на свежем воздухе. И эту любовь они прививают своим троим детям.
Принцесса Кейт посетила больницу, чтобы узнать о новых планах по ее преобразованию в самую всестороннюю и интегрированную детскую больницу Лондона.