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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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170
Время на прочтение
1 мин

Принцессу Кейт заметили с загадочной травмой: что произошло

Ранее на этой неделе принцесса Уэльская посетила детскую больницу Эвелина в Лондоне, где встретилась с детьми и их семьями.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Жена принца Уильяма выглядела гламурно в светлом платье-рубашке на пуговицах от Suzannah London, которое имело разрез на колене, из-за чего ткань, развеваясь на ветру, слегка обнажила кожу. Внимательные поклонники заметили на ноге принцессы ссадину.

Неизвестно, как принцесса получила эту травму, но в последние недели она была очень активна и много времени проводила на открытом воздухе, готовясь к восхождению на три вершины.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Семья Уэльских известна своей любовью к природе и активному отдыху на свежем воздухе. И эту любовь они прививают своим троим детям.

Принцесса Кейт посетила больницу, чтобы узнать о новых планах по ее преобразованию в самую всестороннюю и интегрированную детскую больницу Лондона. 

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Дата публикации
Количество просмотров
170
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