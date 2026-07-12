Принцессу Кейт заметили с загадочной травмой: что произошло

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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Жена принца Уильяма выглядела гламурно в светлом платье-рубашке на пуговицах от Suzannah London, которое имело разрез на колене, из-за чего ткань, развеваясь на ветру, слегка обнажила кожу. Внимательные поклонники заметили на ноге принцессы ссадину.

Неизвестно, как принцесса получила эту травму, но в последние недели она была очень активна и много времени проводила на открытом воздухе, готовясь к восхождению на три вершины.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Семья Уэльских известна своей любовью к природе и активному отдыху на свежем воздухе. И эту любовь они прививают своим троим детям.

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Принцесса Кейт посетила больницу, чтобы узнать о новых планах по ее преобразованию в самую всестороннюю и интегрированную детскую больницу Лондона.

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