Принцессу Метте-Марит не хотят видеть королевой: норвежская монархия переживает самый большой кризис

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Имидж короны, как о серьезном институте, был разбит в считанные месяцы. Сначала дело Мариуса Хойби — судебный процесс над которым поставил семью в центр международного болезненного любопытства из-за серьезности обвинений. Затем — скандал, связанный с дружбой кронпринцессы Метте-Марит с осужденным педофилом и преступником Джеффри Эпштейном. Все это нанесло ущерб имиджу норвежской королевской семьи.

По данным нового опроса, проведенного компанией inFact для норвежской газеты «VG», 53,1% респондентов считают, что прошло «неприемлемо много» времени, прежде чем жена кронпринца Хокона предприняла какие-либо действия, чтобы объяснить свои контакты с Эпштейном.

До сих пор она лишь извинилась и выразила сожаление по поводу того, что не провела более тщательного расследования того, что скрывал Эпштейн. Но для многих норвежцев этого уже недостаточно, пишет vanitatis.

Наиболее критически настроено молодое поколение норвежцев. Согласно опросу, люди считают, что Метте-Марит не достойна стать королевой Норвегии, когда ее муж Хокон взойдет на престол, а это может произойти в обозримом будущем, так как его отец — нынешний король Харальд V, недавно отпраздновал 89-летие.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Не исключено, что обстоятельства могут еще больше обостриться после вынесения приговора Мариусу Хойби (сыну кронпринцессы), которого, напомним, обвиняют в 38 преступлениях. Каким бы ни был исход, это повлечет за собой неприятные последствия для монархии.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, как жена будущего короля Норвегии — Метте-Марит — погрязла в скандалах и привнесла кризис в монархию.