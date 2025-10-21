Принцессу Уэльскую критикуют: что опять сделала жена принца Уильяма

Принцесса Кейт / © Associated Press

Эссе принцесса Уэльская написала в соавторстве с профессором Робертом Вальдингером из Гарвардской медицинской школы, под названием «Сила человеческих связей в отвлеченном мире», призывая людей оторваться от экранов и по-настоящему общаться с теми, кто им дорог.

В последнем выпуске подкаста A Right Royal ведущие Андреа Каамано, королевский редактор Эмили Нэш и гостья Ханна Фернесс подробно обсудили это эссе, отмечая, что принцессу критикуют из-за некоторых содержащихся в нем советов.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Как пишет журнал Hello! , трио ведущих сравнило потенциальную критику эссе Кейт с той, с которой столкнулся принц Уэльский из-за своего проекта по борьбе с бездомностью, особенно учитывая, что он пользуется несколькими королевскими резиденциями.

«Он в какой-то мере смирился с предстоящей критикой и считает, что над этим стоит поработать», — отметили они. «Очевидно, она столкнется с критикой со стороны людей, которые скажут: „Ты не работаешь с 9 до 5, у тебя нет требовательного начальника, и тебе не нужно постоянно проверять электронную почту, потому что кто-то другой сообщит тебе, если появится что-то важное“», — цитирует их слова издание.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

В то же время Ханна Фернесс признала, что принцесса считала этот вопрос достаточно важным, чтобы «подставить свою шею», а Эмили назвала эссе «смелым шагом». «Это необычно для принцессы Уэльской», — сказала Ханна, добавив, что это может быть воспринято как спорное решение.

Напомним, в эссе принцесса Кейт подчеркивает важность полного присутствия рядом с близкими, объясняя, что настоящая связь начинается с искреннего внимания. Она предупреждает, что экраны особенно захватывают младенцев и маленьких детей, формируя привычки, которые могут препятствовать развитию жизненно важных социальных и эмоциональных навыков.