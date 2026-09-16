Принцессы Алексия и Ариана носят наряды своей матери королевы Максимы

Принцессы Ариана и Алексия / © Getty Images

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Во время празднования для принца в Нидерландах девушки оказались в центре внимания благодаря своим нарядам.

19-летняя принцесса Ариана облачилась в платье бордового оттенка от Jan Taminiau, которое ранее носила ее мать королева Максима. Наряд принцесса дополнила туфлями-лодочками Gianvito Rossi (их тоже носила ее мать), ободком на голове (тоже из гардероба королевы) и серьгами бриллиантами и эмалью от Roberto Coin, отдолжив их из шкатулки королевы Максимы.

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Принцессы Ариана и Алексия / © Getty Images

Принцеса Ариана / © Getty Images

Ее старшая сестра, 21-летняя Алексия, надела платье-кейп из атласа Reiss цвета морской волны, обула туфли-лодочки королевы Максимы от Natan Couture, в руках держала замшевую мини-сумку COS и дополнила образ фетровой шляпой-федорой Maison Michel цвета бордо тоже из гардероба ее матери.

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Принцесса Алексия / © Getty Images

Принцесса Амалия, напомним, выбрала для этого дня оливковое платье с кейпом и ободок.

Принцесса Амалия / © Getty Images

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