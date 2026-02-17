Принцессы Беатрис и Евгения ищут способ отбелить свою репутацию после скандала с Эпштейном

Принцессы Евгения и Беатрис Йоркские / © Associated Press

В западной прессе появилась информация, что принцессы рассматривают возможность дать «откровенное интервью», чтобы «очистить свои имена» на фоне последних новостей о скандале с Джеффри Эпштейном.

В прошлом месяце Министерство юстиции США опубликовало несколько новых документов и фотографий в рамках расследования дела Эпштейна, в некоторых из которых упоминаются как их мать, Сара Фергюсон, так и их отец, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор.

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Среди них — электронные письма, отправленные бывшим принцем, а также фотографии, на которых Эндрю, судя по всему, изображен на четвереньках, склонившись над полностью одетой женщиной, лежащей на полу.

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Беатрис и Евгения получили несколько невероятных предложений рассказать свою историю, от Опры Уинфри до эксклюзивных сделок с Netflix, и они понимают, что им придется решить этот вопрос в какой-то момент», — рассказал источник приближенный к сестрам, пишет express. «Для них становится все важнее очистить свое имя, но они по-прежнему не готовы плохо отзываться о своих родителях по телевидению, особенно Беатрис — это просто не в их характере».

Бывший принц Эндрю и его дочери Евгения и Беатрис / © Associated Press

Считается, что сестры доверяли своему отцу Эндрю и тому, что он рассказывал им обо всей этой истории с Эпштейном.

«Как и покойная королева с Чарльзом, Эндрю рассказал им всем одну и ту же историю — что он ничего плохого не сделал. Насколько я понимаю, они чувствуют себя обманутыми всей этой ситуацией. Я думаю, они поверили своему отцу, и теперь все обернулось против них. Я знаю, что Евгении, в особенности, это далось очень тяжело», — заявил королевский биограф Роберт Джобсон.

Беатрис и Евгения с мамой Сарой Фергюсон / © Associated Press

Напомним, недавно мы показывали, как выглядит новый дом, где поселился бывший принц Эндрю, после того, как покинул Роял-Лодж. Сара Фергюсон пока что вовсе уехала из Великобритании.