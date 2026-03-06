Принцессы Беатрис и Евгения не смогут посетить еще ряд королевских мероприятий в этом году

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Реклама

Недавно стало известно, что сестрам запретили появляться летом на королевских скачках в Аскоте, а их визит туда теперь не желателен из-за ареста их отца – Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, а также раскрывшиеся еще большие подробности связи их родителей с Джеффри Эпштейном.

Теперь сообщается, что принцессы Беатрис и Евгения могут пропустить несколько важных королевских мероприятий в ближайшие месяцы, включая День Содружества, Королевские скачки в Аскоте и парад Trooping the Colour, пишет express.

Экс-принц Эндрю и Сара Фергюсон / © Associated Press

После ареста их отца Эндрю, король Чарльз пришел к выводу, что приглашение двух принцесс на любые будущие публичные мероприятия может быть не в интересах королевской семьи и иметь свои последствия для короны.

Реклама

В последней партии документов, связанных с расследованием дела Эпштейна, имена Беатрис и Евгении встречаются часто — сообщается, что Евгения упоминается более 300 раз. Хотя само по себе упоминание имени какого-либо лица в обширной коллекции документов не является доказательством правонарушения, в королевской семье восприятие имеет первостепенное значение.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

В ближайшие месяцы несколько важных событий в королевском календаре послужат проверкой будущего положения двух принцесс в королевской семье. К ним относятся служба в честь Дня Содружества, которая состоится через несколько дней в Вестминстерском аббатстве, пасхальная служба в часовне Святого Георгия в Виндзоре в следующем месяце и любая из трех запланированных на май королевских садовых вечеринок и традиционное шествие карет в начале каждого дня Королевских скачек в Аскоте в июне.

Если Беатрис и Евгения появятся на каком-либо из этих мероприятий, это будет означать, что их не коснулись скандалы, окружавшие их родителей. Однако, по мнению наблюдателей за королевской семьей, эти признаки не внушают оптимизма.