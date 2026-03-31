Принцессы Беатрис и Евгения пропустят пасхальную службу с королевской семьей

Принцессы Евгения и Беатрис и их отец Эндрю / © Getty Images

В прошлом году сестры Йоркские вместе с мужьями посещали традиционную пасхальную службу в Виндзоре, сопровождая короля Чарльза и королеву Камиллу.

Но в этом году из-за скандалов их родителей, связанных с Эпштейном, сестры не будут присутствовать на празднике.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

С сложившихся обстоятельствах, поскольку их отец Эндрю Маунтбеттен-Виндзор находится под следствием полиции по обвинениям в должностном преступлении, было запрошено и получено разрешение на то, чтобы они держались подальше от королевской семьи, пишет Daily Mail.

Уже известно также, что принц и принцесса Уэльские и их семья присоединятся к королю и королеве, а также к другим членам семьи в часовне Святого Георгия на Пасху.

Семья Уэльских на пасхальной службе / © Associated Press

Напомним, опальный бывший принц Эндрю и его экс-жена Сара Фергюсон появились на пасхальной службе в прошлом году вместе с другими членами королевской семьи. Но в этом году их присутствие категорически не приемлемо.