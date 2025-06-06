Принцессы были в национальных костюмах: шведский королевский двор показал новые фото

Принц Оскар и принцесс Эстель / © instagram.com/kungahuset

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Королевская семья Швеции традиционно показала новое фото принца Оскара и принцессы Эстель. Снимок опубликован дворцом по случаю празднования Национального дня Швеции и Дня шведского флага, которые они празднуют 6 июня.

Фото сделано в конюшнях Его Величества короля в Стокгольме. 13-летняя Эстель позировала в ярком национальном костюме своей страны, а вот ее брат 9-летний брат носит просто темный костюм с рубашкой и галстуком.

Принцесса Эстель и принц Оскар / © instagram.com/kungahuset

Также дворец показал фото принца Карла Филиппа и принцессы Софии, которые появились на снимке со своей маленькой дочерью принцессой Инес. София также носила национальный костюм.

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Принцесса София, принц Карл Филипп и принцесса Инес / © instagram.com/kungahuset

Напомним, что принцесса Инес — стала первой дочерью принца Карла Филиппа и принецессы Софии. Она девятая внучка короля Карла Густава и королевы Сильвии и младшая сестра трех сыновей принца Карла Филиппа и принцессы Софии: принцев Александра, Габриэля и Джулиана. Родилась Инес 7 февраля 2025 года.