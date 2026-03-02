Принцессы Евгения и Беатрис не смогут посещать королевские скачки: в чем причина

Принцессы Беатрис и Евгения / © Associated Press

Стало известно, что принцессам Беатрис и Евгении запрещено посещать скачки Royal Ascot в этом году из-за опасений, связанных с отношениями их родителей с Джеффри Эпштейном.

Как сообщает Daily Mail, сестры Йоркские не присоединятся к королевской семье на ежегодных скачках в июне.

Королева Елизавета, экс-принц Эндрю и его дочери Евгения и Беатрис на скачках в Аскоте / © Associated Press

«Я поговорил со своей подругой, которая работает в Аскоте, и она сказала, что девушкам сообщили, что они не смогут присутствовать там в этом году», — рассказал журналистам издания осведомленный источник. «Беатрис пережила это тяжелее всех. Все это стало для нее полной неожиданностью», — добавил он.

Букингемский дворец, как и королевская семьи не комментируют ситуацию, а действительно ли принцессы не получат приглашение в этом году на мероприятие, которое они обе так любят, покажет только время.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как принцессы Беатрис и Евгения справляются с давлением со стороны прессы, после того, как их жизнь перевернулась с ног на голову из-за скандальных связей их родителей.