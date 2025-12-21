Принцессы Йоркские оказались перед трудным выбором: что произошло

Принцессы Беатрис и Евгения / © Associated Press

Скоро члены королевской семьи Британии встретятся в Сандрингеме на Рождество. Сообщается, что принцессы Беатрис и Евгения разрываются между желанием присутствовать на рождественском празднике королевской семьи, и тем, чтобы провести это время со своими родителями.

Король Чарльз пригласил племянниц в Сандрингем, но сестры пока что не дали ответ, поскольку пока не определились после того, как их опозоренный отец Эндрю и мать Ферги были изгнаны из Роял-Лодж.

Как сообщает издание The Sun, принцессы Йоркские у которых остались их титулы, одинаково преданные своим родителям и институту королевской семьи, теперь столкнулись с логистическим и эмоциональным выбором в преддверии Рождества.

Таким образом именно принцессам приходится сглаживать семейные разногласия, поэтому и рождественский период для них может стать непростым.

Напомним, ранее мы рассказывали, что король Чарльз заключил сделку с братом Эндрю и она касалась его дочерей — принцесс Йоркских.