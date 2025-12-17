Принцессы Йоркские попали под прицел папарацци по пути на королевский обед в Букингемском дворце

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Сестры Беатрис и Евгения воссоединились с членами королевской семьи на рождественском обеде во дворце, в то время как их отец Эндрю не смог присутствовать. В этот день бывший принц Эндрю был замечен на конной прогулке под дождем по территории своего поместья Роял-Лодж в Виндзоре.

Принцессы Йоркские попали под объективы фотографов в автомобиле, Беатрис была за рулем, а ее сестра Евгения сидела спереди на пассажирском сиденье. Обе сестры улыбались, были одеты в теплые пальто, а в ушах у Евгении мы заметили забавные серьги в виде леденцов.

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Днем ранее девушек сфотографировали папарацци во время прогулки по Лондону, когда они сходили на ланч в ресторан Mount St. в Мейфэре. Между сестрами теплые отношения и они любят проводить время друг с другом.