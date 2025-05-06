Принцу Арчи шесть лет: несколько редких фото сына Меган Маркл и принца Гарри

Меган и Гарри с сыном Арчи / © Getty Images

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Его полное имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, а с момент восхождения на престол его деда — короля Чарльза — ему был дарован титул принца.

Он родился 6 мая 2019 года в лондонской больнице Портленд в Вестминстере, там же рожала своих сыновей принцесса Евгения Йоркская, кузина принца Гарри.

© Associated Press

Через два дня было объявлено его имя — Арчи Харрисон. Отдельно было подчеркнуто, что родители отказались от титула учтивости для своего сына, поэтому он будет известен просто как мастер Арчи Маунтбеттен-Виндзор и будет воспитываться как частное лицо.

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© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

В 2020 году семья переехала в Калифорнию, в США, где Арчи поступил в школу. Он проводит мало времени на родине своего отца Гарри, так как герцог Сассекский не получил полицейскую охрану после сложения с себя королевских обязанностей и говорит, что из-за этого не может привезти своих детей в страну, поскольку переживает за их безопасность.

© Instagram герцога и герцогини Сассекских

Меган и Гарри не показывают и фотографии своих детей. Они не следуют традиции королевской семьи публиковать в день рождения фотографии детей. И поскольку снимков Арчи очень мало, мы собрали некоторые представленные ранее, чтобы показать вам, как рос мальчик.

Возможно позже герцогиня Сассекская таки поделится каким-то фото Арчи у себя в Instagram.

© Instagram Меган Маркл

Напомним, ранее мы собрали для вас десять интересных фактов о сыне Меган и Гарри.