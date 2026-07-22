Принцу Джорджу исполнилось 13 лет: семья Уэльских поделилась его новым фото

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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Кенсингтонский дворец сегодня опубликовал новую фотографию принца Джорджа в честь его 13-летия. На новом снимке юный принц выглядит уже взрослым, улыбаясь в камеру.

«С днем рождения, Джордж! 🎉», — говорится в подписи под снимком.

Фотография, ранее нигде не публиковавшаяся, была сделана в Кенсингтонском дворце Мэттом Портеусом, который часто фотографирует семью Уэльских.

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Снимок был сделан сразу после парада Trooping The Colour в прошлом месяце, на котором вся семья присутствовала вместе. На фотографии принц выглядит расслабленным, стоя с руками в карманах и расстегнутой верхней пуговицей рубашки, а также снятым галстуком после торжественных мероприятий парада.

Юный принц проведет этот день со своими самыми близкими людьми, включая родителей, принца Уильяма и принцессу Кэтрин, а также своих братьев и сестер, принцессу Шарлотту и принца Луи. И это будет особенный день для семьи, учитывая, что в ближайшие месяцы Джорджа ждут большие перемены, в том числе переезд в Итонский колледж, где он начинает учебу с сентября.

Напомним, сегодня также день рождения празднует датский граф Феликс.

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