ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
5
Время на прочтение
1 мин

Принцу Эдварду исполнилось 62 года: король Чарльз поздравил младшего брата с днем рождения

Младший брат короля Чарльза — принц Эдвард — сегодня отмечает свое 62-летие.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Эдвард

Принц Эдвард / © Associated Press

В честь праздника король Чарльз опубликовал в Instagram сторис несколько фотографий принца Эдварда и написал:

«С днем рождения, герцога Эдинбургского!».

Принц Эдвард / © instagram.com/theroyalfamily

Принц Эдвард / © instagram.com/theroyalfamily

Принц Эдвард родился 10 марта 1964 года и стал третьим сыном королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В линии наследования британского трона он является 15-м, после своих старших братьев и их потомков.

Принц Чарльз и принц Эдвард / © instagram.com/theroyalfamily

Принц Чарльз и принц Эдвард / © instagram.com/theroyalfamily

Эдвард женат на герцогине Эдинбургской Софи, у пары двое взрослых детей.

Принц Эдвард и его супруга герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Принц Эдвард и его супруга герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, ранее мы собирали для вас милые детские фото принца Эдварда в честь его дня рождения.

Дата публикации
Количество просмотров
5
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie