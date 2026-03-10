Принцу Эдварду исполнилось 62 года: король Чарльз поздравил младшего брата с днем рождения

Принц Эдвард / © Associated Press

В честь праздника король Чарльз опубликовал в Instagram сторис несколько фотографий принца Эдварда и написал:

«С днем рождения, герцога Эдинбургского!».

Принц Эдвард / © instagram.com/theroyalfamily

Принц Эдвард родился 10 марта 1964 года и стал третьим сыном королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В линии наследования британского трона он является 15-м, после своих старших братьев и их потомков.

Принц Чарльз и принц Эдвард / © instagram.com/theroyalfamily

Эдвард женат на герцогине Эдинбургской Софи, у пары двое взрослых детей.

Принц Эдвард и его супруга герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

