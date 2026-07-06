Принцу Гарри предложили остановиться в Букингемском дворце, но потом резко передумали

Принц Гарри / © Associated Press

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Ранее сообщалось, что ему предложили остановиться в Букингемском дворце, но буквально сразу же стало известно, что принц не будет там жить, поскольку поздно принял предложение короля Чарльза о предоставлении ему королевского жилья.

Как стало известно изданию Hello! принц Гарри ранее отклонил предложение своего отца, с которым он давно не общается, перед своим предстоящим визитом в Великобританию в субботу, но позже в тот же день передумал, но не уложился в установленный срок.

Принц Гарри / © Associated Press

Герцог Сассекский должен вернуться в Великобританию во вторник с пятидневным визитом, в ходе которого он примет участие в обратном отсчете до Игр Invictus 2027 года, и вопрос о том, где он остановится, остается открытым.

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По имеющейся информации, его жена Меган Маркл и дети, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет, не поедут в столицу из-за опасений по поводу их безопасности и неопределенности с местом их проживания.

Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

Напомним, ранее мы рассказывали подробности визита герцога Сассекского в Лондон.

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