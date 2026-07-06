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Принцу Гарри предложили остановиться в Букингемском дворце, но потом резко передумали
Принц Гарри на этой неделе начинает свой визит в Британию.
Ранее сообщалось, что ему предложили остановиться в Букингемском дворце, но буквально сразу же стало известно, что принц не будет там жить, поскольку поздно принял предложение короля Чарльза о предоставлении ему королевского жилья.
Как стало известно изданию Hello! принц Гарри ранее отклонил предложение своего отца, с которым он давно не общается, перед своим предстоящим визитом в Великобританию в субботу, но позже в тот же день передумал, но не уложился в установленный срок.
Герцог Сассекский должен вернуться в Великобританию во вторник с пятидневным визитом, в ходе которого он примет участие в обратном отсчете до Игр Invictus 2027 года, и вопрос о том, где он остановится, остается открытым.
По имеющейся информации, его жена Меган Маркл и дети, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет, не поедут в столицу из-за опасений по поводу их безопасности и неопределенности с местом их проживания.
Напомним, ранее мы рассказывали подробности визита герцога Сассекского в Лондон.