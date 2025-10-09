ТСН в социальных сетях

Принцу Гарри во время визита в Лондон угрожала опасность: служба охраны сработала оперативно

Принц Гарри не зря переживает о своей семьей и не привозит ее в Великобританию.

Принц Гарри

Принц Гарри / © Getty Images

Во время своего визита на родину в сентябре герцог Сассекский дважды подвергался преследованию, сообщает западная пресса.

В Лондоне принц посетил ряд благотворительных мероприятий, в том числе вручение премии WellChild Awards, а также навестил своего отца короля Чарльза III.

Журнал Ok! пишет, что известный преследователь герцога Сассекского дважды приближался к нему во время его недавнего визита в Великобританию. Это женщина, ее имя не сообщается, известно лишь, что она проникла в «безопасную зону» лондонского отеля, где Гарри присутствовал на церемонии вручения премии WellChild, а два дня спустя женщину заметили «в двух шагах» от герцога, когда он посетил Центр изучения взрывных травм при Имперском колледже Лондона. Сообщалось, что сотрудник личной охраны Гарри «заблокировал» женщину своим телом, не давая ей подойти ближе.

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

Личная охрана принца Гарри сообщила, что эта особа уже давно следит за герцогом и герцогиней Сассекскими. Ее даже видели в Нигерии во время визита пары в 2024 году. Каковы ее мотивы не известно, но теперь понятно, почему принц боится привозить в Британию свою жену Меган и детей — Арчи и Лили.

Напомним, недавно Меган Маркл посещала Париж. Герцогиня приехала на показ Balenciaga, поддержать своего друга Пьерпаоло Пиччоли, который недавно занял пост креативного директора Модного дома.

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

