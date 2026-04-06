Принцы Джордж и Луи Уэльские появились на службе на Пасху в похожих образах
Семья Уэльских посетила вчера в полном составе пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
Если принцесса Кейт выбрала для торжественного дня наряд в светлом кремовом оттенке от Self Portrait, ее дочь принцесса Шарлотта надела пальто от Catherine Walker, в котором появлялась на публике на Рождество, то сыновья Уэльских были в классических костюмах.
Что примечательно — 12-летний Джордж и 7-летний Луи были одеты в одинаковые белые рубашки, голубые галстуки и синие костюмы, который лишь немного отличались кроем. Братья выглядели стильно и сдержанно одновременно, а также отлично гармонировали с образом их отца — принца Уэльского Уильяма.
Что интересно принц Уильям ранее говорил, что он не любил, когда в детстве его мама принцесса Диана одинаково одевала их с братом Гарри, но сам он придерживается иногда похожего принципа.