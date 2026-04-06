Принцы Джордж и Луи Уэльские появились на службе на Пасху в похожих образах

Семья Уэльских посетила вчера в полном составе пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцы Джордж и Луи с отцом принцем Уильямом / © Associated Press

Если принцесса Кейт выбрала для торжественного дня наряд в светлом кремовом оттенке от Self Portrait, ее дочь принцесса Шарлотта надела пальто от Catherine Walker, в котором появлялась на публике на Рождество, то сыновья Уэльских были в классических костюмах.

Принцесса Уэльская с мужем Уильямом и детьми, а также принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс / © Associated Press

Что примечательно — 12-летний Джордж и 7-летний Луи были одеты в одинаковые белые рубашки, голубые галстуки и синие костюмы, который лишь немного отличались кроем. Братья выглядели стильно и сдержанно одновременно, а также отлично гармонировали с образом их отца — принца Уэльского Уильяма.

Принц Луи / © Associated Press

Принц Джордж, принц Луи и принц Уильям / © Associated Press

Что интересно принц Уильям ранее говорил, что он не любил, когда в детстве его мама принцесса Диана одинаково одевала их с братом Гарри, но сам он придерживается иногда похожего принципа.

