Принцесса Жозефина уезжает из дома: королевский дворец поделился подробностями

Принцесса Жозефина / © Getty Images

На днях стало известно, что младшая дочь короля Фредерика X и королевы Мэри — принцесса Жозефина — решила поступить в новую школу в следующем учебном году. Этот шаг знаменует собой важное изменение для принцессы Жозефины, поскольку с 2023 года она посещала частную школу Кильдегорд.

«Его Королевское Высочество наследный принц Кристиан продолжает свое образование в Вооруженных силах, в то время как остальные трое детей королевской четы начинают новый учебный год», — говорится в заявлении, в котором подробно описывается, что наследный принц Кристиан вернется в казармы Антворсков в Слагельсе, чтобы завершить военную подготовку на курсах подготовки лейтенантов.

Принц Кристиан / © Getty Images

Тем временем принцесса Изабелла продолжит обучение в гимназии Эрегорд, которую наследный принц Кристиан окончил в июне 2024 года. Ожидается, что Изабелла окончит гимназию летом 2026 года и станет выпускницей школы, в которой учились ее брат, отец и дядя принц Иоахим.

Принц Винсент продолжит свое образование в Tranegårdsskolen, окончив 8-й класс той же школы, которую он посещал с 2017 года, а его сестра Жозефина по собственному желанию решила продолжить образование в 8-м классе школы Spir Efterskole», — говорится в заявлении.

Принц Винсент / © Датская королевская семья/Instagram

Это школа-интернат в Ютландии, а это значит, что юная принцесса будет посещать школу, расположенную примерно в трех часах езды от главной резиденции ее родителей — дворца Фредерика VIII в Амалиенборге, что в Копенгагене.

Таким образом принцесса Жозефина станет первой, кто будет жить вдали от дома ради получения образования.

Принцесса Жозефина / © Датская королевская семья/Instagram

