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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Присели на лавку: королева Мэри и король Фредерик X проводят время на Фарерских островах

Король Дании Фредерик X и его супруга королева Мэри находятся с визитом на Фарерских островах.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри и король Фредерик X

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Они посадили дерево на плантации в Твоёройри на острове Судурой на Фарерских островах, а после были запечатлены сидя на скамейке для отдыха. Мэри надела синее пальто и брюки-клеш ему в тон и обула ботинки, а Фредерик был в жилетке, клетчатой рубашке, брюках и ботинках.

Королевская чета находится с первым официальным визитом на Фарерских островах с 11 по 13 июня. Во время визита они посетят несколько городов и районов на островах Северной Атлантики. Вместе с ними в поездку отправилась их младшая дочь принцесса Жозефина.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Также королевский дом Дании поделился в Instagram снимками, показав, как Их Величества на полной скорости промчались через глубокое ущелье в Вагсейди на острове Судурой. Драматический пейзаж, где море встречается с крутыми скалами, стал фоном для этого экстремального опыта.

Визит состоялся в связи с посещением острова Судурой, где король и королева познакомились с природой и деятельностью этого региона.

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