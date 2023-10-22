Пришла на церемонию в элегантном луке: как выглядит мать королевы Летиции

На церемонии "Принцесса Астурийская" мама королевы Летиции появилась в черном наряде и ярких туфлях.

71-летняя Палома Рокасолано была в черном коротком платье с акцентным широким поясом на талии и короткими рукавами, а к нему подобрала розовые замшевые туфли на каблуках, розовые перчатки и лаконичный черный клатч.

Палома Рокасолано - мама королевы Испании Летиции / Фото: Getty Images

Свои темные волосы Палома собрала заколкой и немного накрутила локонами, надела серьги-висюльки с жемчужинами и золотую цепочку с крестом на шею. В макияже женщина подчеркнула немного глаза и розовой помадой губы.

Ее дочь королева Летиция вместе со своей семьей – королем Филиппом VI и двумя дочерьми главенствовали на церемонии в Театре Кампоамор.

Королева Летиция с королем Филиппом VI, дочками Леонор и Софией и свекровью королевой Софией / Фото: Getty Images

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