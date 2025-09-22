Пришла в уныние: близкий к королевской семье источник рассказал, что так сильно огорчило принцессу Уэльскую

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Этим летом Кейт Миддлтон впервые появилась перед камерами с обновленным цветом волос, покрасив локоны в более светлый оттенок. Сообщается, что принцесса Уэльская была полна сил начать новый осенний рабочий сезон пока не столкнулась с многочисленной критикой своего нового образа.

Причиной стресса, с которым столкнулась принцесса Уэльская, является поток комментариев и критики по поводу ее внешнего вида и домыслов о ее здоровье. В конце августа Кэтрин впервые сфотографировали выходящей из церкви в Балморале с заметно светлыми локонами, которые она еще более отчетливо продемонстрировала во время посещения обновлённых садов Лондонского музея естественной истории 4 сентября. Но Кейт не ожидала, что в соцсетях будут бурно обсуждать ее внешний вид, и что ей придется столкнуться с тем, что люди будут обсуждать, не носит ли принцесса парик и не связана ли смена цвета ее волос с лечением рака.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

«Для Кейт это было очень тяжелое время», — рассказал источник из семьи изданию Radar Online. «Она вернулась после лета, готовая снова предстать перед камерами, но резкость высказываний сильно ее выбила из колеи. Особенно ее задело предположение, что ее волосы связаны с болезнью».

Сообщается, что критика была настолько неожиданной, что Кейт пришла в уныние, поскольку ожидала, что люди будут ее поддерживать после ее борьбы с раком.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

«Кейт верила, что люди ее поддержат, учитывая все, с чем ей пришлось столкнуться за последний год. Она была поражена тем, как быстро росла волна негатива по поводу ее нового образа», — сообщил второй источник. «Это сильно ее потрясло — в какой-то момент она даже задумалась, сколько еще сможет выдержать, и перестала гуглить информацию о себе».

Напомним, даже бывший парикмахер принцессы Дианы — Сэм Макнайт — выступил в защиту принцессы Кейт, призвав оставить принцессу в покое.