"Пришло время выполнить задание всем украинцам": Святослав Вакарчук показал военного с "Азовстали"

Лидер группы "Океан Эльзы" призвал подписчиков делать все возможное, чтобы вернуть героев из Мариуполя домой.

Святослав Вакарчук опубликовал в Instagram видео командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, который рассказал об эвакуации с "Азовстали". Военный сообщил о трех важнейших для них условиях, которые они постоянно отмечали: гражданские, раненые и погибшие.

"Гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на территорию подконтрольную Украине. Относительно погибших героев процесс продолжается. Но надеюсь в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!" – сказал Прокопенко.

Вакарчук, в свою очередь, призвал украинцев выполнить нашу задачу – вернуть домой всех героев-военных с "Азовстали".

"Героическая оборона Мариуполя войдет в учебники истории. И не только в Украине, но и во всем мире. Воины, почти три месяца в сверхчеловеческих условиях успешно выполнявшие поставленную задачу, — настоящие герои. Теперь пришло время выполнить задание всем украинцам. Вернуть каждого Героя домой. И не останавливаться, пока последний из них не вернется домой. Будет вовек стоять праведный Город Марии. Пока над гордым Азовом солнце встает", — написал певец.

Читайте также: