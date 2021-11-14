Прискорбная новость: королева Елизавета II не посетит сегодня службу из-за проблем со здоровьем

Сегодня Ее Величество королева Елизавета II должна была присутствовать на вокресной службе памяти - Remembrance Sunday service. Но планы поменялись.

Букингемский дворец сообщил, что королева из-за растяжения в спине не сможет посетить службу. В заявлении дворца говорится:

"Королева, повредила спину, с большим сожалением решила сегодня утром, что не сможет присутствовать на сегодняшней воскресной службе памяти возле Кенотафа. Ее Величество разочарована тем, что она пропустит службу. Как и в предыдущие годы, венок будет возложен от имени Ее Величества принцем Уэльским. Его королевское Высочество будет присутствовать вместе с герцогиней Корнуольской, герцогом и герцогиней Кембриджскими, графом и графиней Уэссекскими, королевской принцессой Анной и вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом, герцогом и герцогиней Глостерскими, герцогом Кентским и принцессой Александрой будут присутствовать сегодня на Кенотафе, как и планировалось".

Королева Елизавета II / Getty Images

Также читайте Выглядит не очень: королеву Елизавету II сфотографировали в Сандрингеме

Говорят, что королева Елизавета II глубоко разочарована этим событием, и останется в Виндзорском замке. Ранее сообщалось, что Елизавета II очень хочет посетить мероприятие и оно стало бы для нее первым публичным после того, как она прошла обследование в госпитале короля Эдуарда VII.

За время своего правления королева пропустила всего шесть церемоний кенотафа: четыре раза, когда она была с зарубежными визитами в Гане в 1961 году, Бразилии в 1968 году, Кении в 1983 году и Южной Африке в 1999 году. Она также не присутствовала во время службы 1959 и 1963 годов, поскольку она была беременна двумя своими младшими детьми.

Королева Елизавета II / Getty Images

Читайте также:

Королева Елизавета II - самый долгоправящий монарх Великобритании (40 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку