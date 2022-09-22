Прискорбная ошибка: приглашение принцессы Мэри на прощание с Елизаветой II в последний момент отозвали

Министерство иностранных дел принесло свои извинения датской королевской семье и лично кронпринцессе Мэри, которую по ошибке пригласили на похороны королевы Елизаветы II.

Датские члены королевской семьи подтвердили присутствие принцессы Марии 13 сентября, заявив: "Его Величество Королева и чета наследного принца будут присутствовать на государственных похоронах королевы Елизаветы II".

Но 19 сентября семья опубликовала еще одно заявление, в котором говорилось: "Ее Величество Королева и Его Королевское Высочество наследный принц будут "участвовать из Дании", не упоминая об отсутствии принцессы Марии.

Согласно официальным приглашениям, направленным действующим главам государств, им было позволено привести на похороны одного гостя. А приглашение для принцессы Мэри было отослано по ошибке после того, как было высказано предположение, что гость королевы Маргрете II, ее сын наследный принц Фредерик, также был приглашен привести гостя.

Королева Маргрете II / Фото: Associated Press

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что направило извинения датской королевской семье через посольство Дании, пишет Daily Mail.

Поднялась волна шума о том, почему Испании и Нидерландам было разрешено привести более двух королевских гостей каждой, но понятно, что приглашения были направлены бывшим монархам из обеих стран.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима на похоронах сопровождали свою мать принцессу Беатрикс в Вестминстерском аббатстве.

Королева Испании Летиция и король Филипп VI, королева Маргрете II (в центре) и королева Швеции Сильвия и король Карл Густав I / Фото: Associated Press

Король Испании Филипп VI был с женой королевой Летицией, а также присутствовал его отец - бывший король Хуан Карлос I и его жена королева София.

"Прискорбная ошибка была допущена из-за того, что Министерству иностранных дел пришлось разослать множество приглашений в течение короткого промежутка времени, - говорится в сообщении. - Таким образом, только королева и наследный принц с датской стороны примут участие в государственных похоронах королевы Елизаветы II в понедельник".

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Датской королевской семье принесли глубокие извинения за ошибку через посольство Дании.

Также стало известно, что королева Дании Маргрете II получила положительный тест на COVID-19 после возвращения с похорон.

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