Прислушалась к рекомендации врачей: у беременной принцессы Беатрис изменились планы на Рождество

Старшая дочь принца Эндрю планировала провести праздничный сезон за границей со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и его семьей. Но из-за медицинских рекомендаций планы принцессы изменились.
Беатрис сейчас беременна вторым ребенком и ее врачи рекомендовали принцессе не путешествовать на большие расстояния в этот период. Поэтому принцесса Беатрис вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и с детьми отправятся в Сандрингем и присоединятся к королю Чарльзу и семье на ежегодной прогулке с замка в церковь Святой Марии Магдалины на рождественскую службу.
Как пишет Hello! пара может взять с собой сына Кристофера, а вот дочь Сиенна, скорее всего, будет отсутствовать из-за своего юного возраста. Напомним, младший сын Уэльскийх - принц Луи не сопровождал свою семью в церковь, пока ему не исполнилось четыре года.
Принцесса Беатрис будет единственным членом семьи Йоркских на этом мероприятии, поскольку принцесса Евгения, как ожидается, проведет праздники со своими родителями, а после, возможно они с мужем поедут в США по приглашению принца Гарри и Меган Маркл.
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