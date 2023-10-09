Присягнула королю: испанская принцесса Леонор на торжественной церемонии

Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции – принцесса Леонор – принесла присягу на церемонии флага в Главной военной академии в Сарагосе, где обучается военной подготовке.

Будущая королева Испании, которой в этом месяце исполнится 18 лет, была в военной форме, стоя в строю рядом со своими однокурсниками. Церемонию в Военной академии Сарагосы вел ее отец, 55-летний король Филип VI, к которому присоединилась ее мать - 51-летняя королева Летиция.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

По традиции на церемонии Леонор поцеловала испанский флаг после принесения присяги на верность своему королю. После того как прозвучал гимн Испании, король Филип провел смотр войск, идущих впереди его дочери.

Младшая сестра принцессы – инфанта София – отсутствовала на торжественном мероприятии, поскольку сейчас находится на обучении в Атлантическом колледже UWC в валлийском графстве Вейл-оф-Гламорган.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

А вот провожала на учебу в академию Леонор вся семья включая младшую 16-летнюю сестру. У принцессы будет особый учебный план по сравнению с другими кадетами, поскольку она будет проходить два курса в течение одного года и, как и ее отец, король Филипп VI, будет иметь специальность пехоты.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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