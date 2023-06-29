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Привела ногти в порядок: как теперь выглядит маникюр королевы Летиции

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
1 мин
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Привела ногти в порядок: как теперь выглядит маникюр королевы Летиции

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Королева Испании никогда не наносит лак на ногти, но не всегда ее маникюр выглядит идеально.

На днях Ее Величество посетила "Студенческое общежитие" в Мадриде. Для нового выхода в свет королева выбрала стильный наряд в молочно-белых оттенках, а мы обратили внимание на ее ногти.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что королева Летиция пренебрегает маникюром. Но в этот раз на фото мы обратили внимание, что ногти Ее Величества выглядят очень опрятно. Она, очевидно, сделала гигиенический маникюр, но ногти все равно не покрыла лаком. Сейчас ее ногти круглой формы и выглядят ухоженно.

Маникюр королевы Летиции / © Getty Images
Маникюр королевы Летиции / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
68
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