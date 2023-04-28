Привела ногти в порядок: королева Летиция показала свой маникюр

На днях Ее Величество королева Испании посещала конференцию в Мадриде, куда приезжала в красивом белоснежном платье.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Наряд, предположительно, был сшит дворцовым портным. К нему Летиция подобрала голубые туфли-лодочки на каблуках и клатч им в тон от бренда Magrit. Фотографы запечатлели руки испанской королевы крупным планом, и на фото хорошо видно, что ногти Летиции, хоть и не покрыты лаком, но выглядят опрятно.

Ранее мы показывали вам, что ногти королевы-консорта выглядят немного неопрятно. Не секрет, что Летиция практически никогда не покрывает их лаком, и, вероятно, этому есть причина, которая широкой публике не известна.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

А на днях, напомним, кронпринцесса Виктория появилась на публике в красивом образе, но с отросшим маникюром. Королевская особа предпочитает яркие оттенки.

Читайте также: