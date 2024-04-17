Приветствовала подданных: королева Маргрете II с семьей вышла на балкон замка Фреденсборг

Вчера, 16 апреля королева Дании Маргрете II отпраздновала 84-летие.
Накануне королева Маргрете II вместе со своей сестрой принцессой Бенедиктой, сыном королем Фредериком X и невесткой королевой Мэри поприветствовали публику на балконе замка Фреденсборг, что в тридцати километрах от Копенгагена.
Маргрете II была одета в короткий темно-синий жакет и юбку до колен, в цветочную блузку и туфли на каблуках, а в руках держала трость. На жакете у нее была пришпилена брошка, а в ушах цветочные серьги. Также королева продолжает носить свое помолвочное кольцо.
"Из-за ситуации с разрушительным пожаром на фондовой бирже в Копенгагене празднование дня рождения Ее Величества королевы Маргрете было перенесено. Но с главной лестницы дворца Фреденсборг королева Маргрете приветствовала многочисленных граждан, присутствовавших вместе с королевской четой и Ее Королевским Высочеством принцессой Бенедиктой во время смены караула", - написали под снимками в Instagram королевского дворца.
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Напомним, в день рождения экс-монарха королевский дворец Дании поделился новым снимком Маргрете II.
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