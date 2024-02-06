Приветствовали репортеров: короля Чарльза с супругой Камиллой запечатлели возле Кларенс-хауса

Сегодня монарха и его супругу королеву Камиллу запечатлели в автомобиле, когда они выезжали из их резиденции Кларенс-хаус в Лондоне. Камилла была в молочно-белой блузке и черном жилете, с идеальной укладкой и макияжем. А Чарльз - в черном классическом костюме, белой рубашке и с галстуком. Они оба махали репортерам из авто руками.

Король Чарльз и королева Камилла в Лондоне / Фото: Getty Images

Британцы и пресса взволнованы из-за диагноза короля Чарльза III, так как вчера Букингемский дворец сообщил, что король болен раком. Позже стало известно, что это точно не рак простаты. Дискуссии ходили вокруг этого вида рака, поскольку король неделю назад прошел процедуру по коррекции увеличенной простаты в лондонской клинике. Как сообщили официально, Чарльз сдал некоторые тесты и выяснилось, что у него рак. Предполагается, что стадия ранняя и поддается медикаментозному лечению.

Король Чарльз и королева Камилла в Лондоне / Фото: Getty Images

Отметим, что принц Гарри вчера срочно вылетел из Лос-Анджелеса, чтобы приехать и повидаться с отцом. В соцсети X уже опубликовали фото из аэропорта Хитроу, предполагается, что Гарри в одной из этих авто едет к отцу.

After an overnight flight from LAX - it seems Prince Harry has landed at Heathrow airport. And is now on his way to see his father, King Charles. pic.twitter.com/4lcJKUxivL — Chris Ship (@chrisshipitv) February 6, 2024

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