Прививают культ войны с детства: в России в продаже появились камуфляжные комбинезоны для младенцев

Одежда в стиле милитари для детей набирает популярность в России.
Россияне прививают культ войны еще с детства, и особенно активно они начали это делать сейчас, когда Путин ведет полномасштабную войну против Украины.
Подтверждением этого является появление в онлайн-продаже камуфляжных комбинезонов для новорожденных.
В соцсети продают теплые детские комбинезоны с нашивками, как на военной форме: "Вооруженные силы России" и фамилия и инициалы маленького рашистского "солдата".
Потенциальным покупателям понравились патриотические новинки. Они интересуются, можно ли такой комбинезон сшить побольше.
Видео товара опубликовали в телеграм-канале "Боже, яке кончене!"
Но это не единственные детские вещи, сшитые как военная форма. В интернете можно найти немало военной одежды для детей: комбинезоны и пилотки для младенцев, советская форма "Солдатик" и "Солдатка" для старших детей.
В этих костюмах родители-патриоты, наверное, собираются вести маленьких рашистов на парад 9 мая, чтобы продемонстрировать своему диктатору свою страстную любовь к "Отечеству".
"Воспитайте в ребенке патриотические чувства!" — пишут на одном из российских сайтов по продаже военной формы для детей.
А в детских садиках организовывают фотосессии для маленьких орков в военной форме.
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