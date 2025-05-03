Привычка королевы Камиллы, которую отказался терпеть король Чарльз: о чем идет речь

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Реклама

В этом году пара отпраздновала 20-ю годовщину свадьбы и провела этот день в Италии. Грандиозное событие побудило многих вспомнить, как начинался роман Чарльза и Камиллы и, как развивались вместе на протяжении многих лет.

Частью этих размышлений был взгляд на то, как изменились за годы своего крепкого союза Чарльз и Камилла до того, как королева избавилась от одной из своих вредных привычек, которая раздражала короля.

Камилла и Чарльз / © Associated Press

Одной из таких привычек королевы Камиллы было курение. Королевские корреспонденты Ребекка Инглиш и Ричард Эден из Daily Mail отметили, что Камилла бросила курить около 15 лет назад, это была привычка, которую Чарльз, как сообщается, не собирался терпеть, пишет журнал Ok!.

Реклама

В одном из эпизодов Palace Confidential на вопрос о том, курила ли Камилла, Ричард подтвердил: «Да, курила много лет, но, как недавно ясно дал понять ее сын Том Паркер-Боулз, она бросила. В драмах ее часто изображают курящей одну сигарету за другой, выпивающей по стаканчику, но она отказалась от этой зловредной травки», — сказал Том.

Королева Камилла / © Getty Images

Отметим, что неприязнь королевской семьи к курению может быть связана с тем фактом, что дед короля Чарльза, король Георг VI, умер от рака легких, который, как полагают, был связан с его привычкой курить. Принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, также бросил курить незадолго до их свадьбы.

Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, сам Том Паркер-Боулз недавно рассказал о своих проблемах со здоровьем, чем шокировал британцев.