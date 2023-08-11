Привычка на года: что любила делать в своей спальне в Балморале королева Елизавета II

Каждое лето королева Елизавета II проводила в своем любимом замке Балморал, в Шотландии. После ее смерти в сентябре 2022 года ее бывший дворецкий рассказал об интересной привычке, которой монарх следовала на протяжении многих лет пребывания в замке.

Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл, который работал вместе с покойной принцессой Дианой в течение 10 лет, рассказал об одной вещи, в отношении которой королева Елизавета II была непреклонна во время пребывания в Балморале.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

"Ей нравилось то, что окна ее спальни были открыты каждую ночь, и каждую ночь она могла дышать свежим горным воздухом. Разве не иронично, что она умерла там? Я имею в виду, что она умерла в доме, который любила, в доме, который почти не трогали с тех пор, как королева Виктория жила там 100 лет назад и она любила этот скромный образ жизни. С августа до начала октября она никогда не закрывала окна своей спальни", - говорит дворецкий.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Баррел добавил, что иногда Елизавета II была укрыта несколькими одеялами, потому что в октябре в ее спальне было особенно прохладно, пишет express.

Монарх скончалась в Балморале 8 сентября прошлого года, и в этом году члены ее семьи должны будут почтить ее память впервые с момента ее смерти. Уже известно, что король Чарльз намерен провести этот день уединенно. А Кейт и Уильям отдадут дань уважения покойной королеве и на них в этот день будет возложена особенная роль.

Королева Елизавета II со своей семьей в Балморале / Фото: Associated Press

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