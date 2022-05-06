Приянка Чопра поделилась с подписчиками историей девочки, которая уже два месяца живет в харьковском метро

Индийская актриса призвала своих фолловеров помочь украинским детям и семьям, пострадавшим от войны.

Приянка Чопра, которая является послом доброй воли UNICEF, опубликовала в Instagram видеоисторию об украинской 10-летней девочке Софии, которая прячется от российских ракет в харьковском метро.

Девочка живет там с мамой, бабушкой, собакой и котом. В вагоне метро они спят, готовят еду, а на перроне Соня учит уроки и катается на роликах.

София мечтает гулять на улице, ходить в школу, встретиться с друзьями и вернуться к прежней спокойной жизни. Но пока она должна с семьей прятаться от бомбежек в прохладном метро.

Чопра призвала своих фолловеров помочь финансово украинским семьям, пострадавшим от военных действий России.

"Детство, проведенное под землей, не есть детство, которое должен пережить любой ребенок. Найдите минутку, чтобы послушать историю Сони…"

В свете всего, что сейчас происходит в мире, это важная история для всех нас, потому что, несмотря на условия, в которых она живет, Соня все еще катается на роликах и учится, все благодаря @unicef, работающему на местах, предоставляя образование, доступ к чистой воде, поддержку психического здоровья, медицинское обеспечение и многое другое.

Ни один ребенок не должен жить под землей. Ни один ребенок не должен жить в страхе. Ни один ребенок не должен быть лишен своих прав. Вот поэтому то, что ЮНИСЕФ и его партнеры делают, чтобы помочь детям и семьям, отчаянно нуждающимся в безопасности, стабильности и защите, очень важно.

Пожалуйста, помогите, если можете… просто нажмите на ссылку в моей биографии, чтобы сделать пожертвование. Все помогает", — написала Приянка.

Напомним, Джилл Байден поехала в Румынию и Словакию, чтобы встретиться с украинскими беженцами.

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