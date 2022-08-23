Приянка Чопра растрогала видео в поддержку маленьких украинцев

Недавно известная индийская актриса, которая живет в США – Приянка Чопра – навещала украинских беженцев в Польше.

Как посол доброй воли ООН она встретилась с украинцами в Варшаве. Знаменитость в который раз поддержала украинцев и их детей во время жестокой войны, развязанной Путиным.

Приянка записала видео в поддержку маленьких украинцев и призвала мировое сообщество помогать тем, кто был вынужден уехать из родного дома из-за российской агрессии.

В Instagram unicef выложили видеообращение Приянки. В ролике актриса говорит о том, что война России против Украины лишила украинских детей возможности нормально жить и получать образование в родной стране.

"Посещая проекты @unicef в Польше, я своими глазами увидела преобразующее влияние обучения и игр на детей. Насколько простая игра, новая дружба или заботливый учитель могут окутать ребенка чувством облегчения и "нормальности" после того, как он оставил все это позади в ужасе и хаосе войны.

Менее чем за две недели до начала учебного года детям должны быть предоставлены все возможности для продолжения обучения - будь то возвращение в безопасные классы, онлайн-обучение или их сочетание.

В Украине и во всем мире нападения на школы должны прекратиться", - говорит Приянка.

У себя в блоге Чопра показала видео, как общалась и играла с детьми в Варшаве. Маленькие украинцы подарили актрисе куклы ручной работы, названные в честь Приянки, она была очень тронута.

Напомним, еще в феврале на второй день войны актриса выразила поддержку Украине, опубликовав щемящее видео в Instagram.

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