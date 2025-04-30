Приятная рутина: Меган Маркл показала, как проводит время дома

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Герцогиня Сассекская снова опубликовала серию историй в Instagram, в которых показала красивые цветы, которые она выращивает в своем саду в Монтесито, а также клубнику, из которой Меган потом делает клубничный джем и апельсины.

Собрав фрукты и цветы, Меган поставила корзины на травяной газон, чтобы снять еще одно видео. На этот раз крупным планом были видны яркие белые розы, а ее черный лабрадор Пула играл на заднем плане. Также в кадр попал бигль Меган.

© Instagram Меган Маркл

«Прекрасное завершение дня ❤️ „, — написала герцогиня под кадрами.

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Несколькими днями ранее Меган опубликовала новые фотографии своих детей — принца Арчи и принцессы Лилибет.

© Instagram Меган Маркл

«Воскресная любовь… с моими маленькими любимцами», — подписала Меган свой пост в Instagram.

© Instagram Меган Маркл

Ранее мы писали, что эксперт пояснила, почему Меган Маркл стала так часто публиковать фотографии своих детей, хотя по-прежнему не показывает их лица.

Меган с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл