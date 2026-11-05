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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Приятно удивили поклонников: принц Уильям и его сын Джордж отличились во время поездки в Испанию

На этой неделе поклонники королевской семьи были удивлены видео, на котором принц Уильям и принц Джордж летят на коммерческом самолете.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Уильям и принц Джордж

Принц Уильям и принц Джордж / © Getty Images

Принц Уэльский и его старший сын Джордж, которому 13 лет, в начале этой недели отправились в Барселону, чтобы посмотреть игру своей любимой команды «Астон Вилла».

Хотя будущие короли могли бы без проблем долететь до Испании на частном самолете, они предпочли воспользоваться коммерческим рейсом. Судя по всему, это был рейс British Airways, пишет express.

Принц Уильям и принц Джордж в Барселоне / © Associated Press

Принц Уильям и принц Джордж в Барселоне / © Associated Press

Отец и сын сидели вместе в передней части салона самолета, их сопровождали сотрудники службы безопасности.

После того, как в социальных сетях появилось видео, на котором Уильям и Джордж собираются сойти с самолета, поклонники королевской семьи похвалили их за решение полететь коммерческим рейсом, а не частным самолетом. Многие также были удивлены этим решением.

«Это даже не похоже на первый класс», писали многие из них в соцсетях.

Однако, это не первый раз, когда семья Уэльских летает коммерческими рейсами. Их уже видели на рейсах British Airways, в том числе и во время семейных отпусков.

Принц Уильям и принц Джордж в Барселоне / © Getty Images

Принц Уильям и принц Джордж в Барселоне / © Getty Images

Выбор коммерческих авиаперелетов часто обусловлен экологической сознательностью, к которой Уильям относится с большой страстью. Вероятно, это также результат стремления принца Уильяма и принцессы Кэтрин дать своим троим детям как можно более обычное воспитание.

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