Одна из главных и самых узнаваемых путинских пропагандисток 41-летняя Маргарита Симоньян является главным редактором телеканала RT, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства.

Что мы знаем о пропагандистке, против которой ввели персональные санкции одновременно Украина, Евросоюз, Канада, Великобритания и Австралия.

Маргарита Симоньян родилась в армянской семье в Краснодаре, в школьные годы год жила в США по программе обмена, видимо, именно в это время она так яростно возненавидела Америку и критика этой страны стала главным источником ее вдохновения и благосостояния.

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Впоследствии Маргарита закончила журналистской факультет и школу телевизионного мастерства.

Карьеру свою пропагандистка начала с освещения, естественно, в нужном свете, Чеченской войны. Продолжила освещением трагедии в Беслане. С начала нулевых Симоньян переезжает в Москву и очень быстро попадает в президентский пул журналистов.

Очевидно, что на ниве пропаганды Маргарита демонстрировала незаурядные способности, которые позволили ей в 25 лет возглавить свежесозданный канал Russia Today. Следующий карьерный шаг - это руководство агентством "Россия сегодня" и информационным агентством "Sputnik".

Не меньший интерес представляет и личная жизнь Симоньян. Долгое время у пропагандистки был роман с женатым на актрисе Алене Хмельницкой режиссером Тиграном Кеосаяном. Первый их совместный ребенок родился у Симоньян в то время, когда Тигран был еще женат. Рождение внебрачного ребенка не подтолкнуло режиссера к разводу, и через 5 месяцев после рождения дочери Маргарита забеременела во второй раз. Развелся Кеосаян только летом 2014 года, а в сентябре этого же года Симоньян родила второго совместного с ним ребенка. В 2019 году у пары родился третий ребенок. Свадьба же многодетных родителей состоялась только в этом году.

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Примечательно, что до союза с пропагандисткой Кеосаяна считали талантливым режиссером. После встречи с Симоньян режиссер снимает исключительно пропагандистские фильмы и сериалы по сценариям, которые пишет ему Маргарита.

Чего стоит пропагандистский сериал "Море. Горы. Керамзит" о "дружбе народов" на фоне строительства олимпийских объектов в Сочи.

Но, видимо, принцип "никогда не останавливайся, позорься до конца" является девизом семьи пропагандистов, поэтому следующей ступенью, ведущей некогда подающего надежды режиссера вниз стал фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", посвященный, понятно, строительству моста на оккупированный полуостров. Самое смешное, что во всех своих фильмах Кеосаян старается снимать кого-то из своих многочисленных родственников, а в "Крымском мосту" снялась даже его бывшая жена Алена Хмельницкая, которой он в свое время изменял со сценаристкой фильма Маргаритой Симоньян.

Ежедневно, год за годом Симоньян врет практически обо всем: искажает факты, манипулирует, передергивает, умалчивает, подает все в нужном власти ключе и за это получает огромные деньги. Более того, она не только получает деньги за свою пропагандистскую работу, она еще их активно крадет из карманов российских налогоплательщиков.

Этой стороне жизни российской пропагандистки было посвящено целое расследование Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального.

Отдельный интерес представляет инстаграм Симоньян. Несмотря на практически неограниченный ресурс и медийность, похвастаться миллионами подписчиков пропагандистка не может, но зато контент, которым она делится, практически безупречен: все главные российские нарративы о политике, экономике и войне, "которую Киев не замечал восемь лет", "расстреле мирных колонн украинской армией", "счастливых освобождённых российской армией" старушек, "мире на гране продовольственного кризиса" и "вернувшемся домой Крыме" присутствуют в полном объеме.

В свободное от пропаганды время Маргарита Симоньян готовит деликатесы из головы бобра, ругается в соцсетях с несогласными, сидит на диете, чтобы влезть в красивое платье на свадьбе пресс-секретаря Путина Пескова, и пишет книги - их вышло уже три. Писать книги у нее особенно хорошо получается. Восхищенные читатели делятся в соцсетях любимыми местами из произведений Симоньян. Многие цитаты можно легко найти в поиске. Нам особенно понравилась эта:

"Месяц низко дрожал над волной, как желтый язык, которым море хотело лизнуть спускавшиеся со стороны ущелья заварные белые облака. Выйдя из моря в пленительных мокрых ресницах, я присела на гальку".

Как видите, защиту русского языка следовало бы начать с запрета публикации книг Маргариты Симоньян, а не с бомбардировок Киева, Харькова Чернигова или Львова.

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