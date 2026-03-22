Проблемное и очень дорогое: интересный нюанс о помолвочном кольце принцесс Кейт и Дианы

Кольцо принцессы Уэльской / © Getty Images

Реклама

Отец Уильяма, принц Чарльз, купил это кольцо с сапфиром и бриллиантами для леди Дианы Спенсер, своей невесты, в 1981 году. Согласно легенде, Диана выбрала его из каталога лондонских ювелиров Garrard & Co, так как оно напоминало ей цвет глаз ее матери, а также подходило под ее собственный цвет глаз.

В центре кольца расположен овальный цейлонский сапфир весом 12 карат, окруженный ореолом из 14 бриллиантов в оправе из 18-каратного белого золота.

Помолвочное кольцо принцессы Дианы / © Getty Images

Но, по словам Бена Робертса, управляющего директора Clogau — бренда, ответственного за валлийское золото, которое, как сообщало издание Brides, часто используется в качестве обручальных колец для членов британской королевской семьи, — «большинство людей не знают, какой уровень ухода требуется для повседневного ношения фамильного украшения».

Реклама

Кольцо Кейт Миддлтон — семейная реликвия, которая требует постоянного ухода. «Даже без каких-либо изменений уход за такой ценной семейной реликвией сопряжен со своими трудностями», — говорит эксперт. «Кейт и ее команде требуется тщательный уход, включающий регулярные осмотры и детальную оценку состояния, бережную чистку для восстановления блеска и, при необходимости, профессиональный ремонт, чтобы обеспечить долговечность изделия».

Кольцо принцессы Уэльской Кейт / © Getty Images

Сегодня стоимость кольца оценивается примерно в 517 000 долларов, а создано оно было по мотивам броши, которую принц Альберт заказал британскому ювелиру Гаррарду в 1840 году в качестве свадебного подарка для своей будущей жены, королевы Виктории. Отметим, что кольцо Дианы в 1981 году стоило 37 806 долларов.

Напомним, в 2024 году принц Уильям подарил принцессе Кейт еще одно сапфировое кольцо, более простое и более бюджетное, которое она теперь также часто носит, а иногда даже заменяет им свое помолвочное кольцо.