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Продает мантии из Хогвартса: звезда "Гарри Поттера" собирает средства в поддержку украинских семей

Дата публикации
Просмотры
2007
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Продает мантии из Хогвартса: звезда "Гарри Поттера" собирает средства в поддержку украинских семей

Дэниел Рэдклифф / Associated Press

Все больше всемирно известных людей поддерживает Украину. К благотворительности приобщился популярный британский актер.

Звезда Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф решил поддержать украинцев во время войны. Актер продает мантии с галстуками разного цвета из самого Хогвартса. Вырученные деньги от продажи он отправит на помощь украинским семьям, пострадавшим от военных действий России.

Об этом Даниэл написал на сайте Magicartz, где продают мантии.

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"Мы собираем средства в поддержку семей и детей в Украине", — отмечено на сайте.

Кстати, доставка товара бесплатная по миру.

Напомним, голливудский актер Кевин Бейкон спел на благотворительном концерте, чтобы собрать деньги для Украины.

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