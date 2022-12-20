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Продолжает нас поддерживать: Сара Йоркская покаталась на аттракционах с украинцами в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
173
Время на прочтение
1 мин
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Продолжает нас поддерживать: Сара Йоркская покаталась на аттракционах с украинцами в Лондоне

Сара Йоркская и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Сара Йоркская практически с первых дней войны в Украине, которую развязала РФ, поддерживает наших людей и помогает по мере возможности.

В своем Instagram Сара поделилась роликом, который снимали в Лондоне. Герцогиня Йоркская встретилась со своими друзьями из Украины в Гайд-парке.

"Я прекрасно провела время в Гайд-парке "Зимняя страна чудес" в Лондоне с моими друзьями из Украины, которые являются частью талантливого хора для слепых Харьковского образовательного комплекса специальной подготовки. Для меня было честью работать с @sarahs_trust_, Королевским национальным институтом слепых и национальной благотворительной организацией Thomas Pocklington Trust, чтобы помочь организовать визит хора в Лондон", - написала Сара.

В ролике видно, с какой теплотой и любовью Сара общается с людьми, обнимается с ними, катается на аттракционах и многое другое.

Напомним, невестка королевы Елизаветы II много раз приезжала в Польшу на встречу с украинцами, совместно со своим фондом Sarah's Trust она помогает украинским переселенцам.

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Дата публикации
Просмотры
173
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